Historisches Kalenderblatt 30.11.

Unter M o n t a g, 30. November, dem 335. Tag des Jahres 2020, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 1215 - Schlusssitzung des Vierten Laterankonzils in Rom. 1700 - Karl XII. von Schweden schlägt die Russen unter Zar Peter I., dem Großen, bei Narwa. 1790 - Der Stadtrat von Grein/Donau beschließt die Errichtung eines Theaters. Es ist heute das kleinste und älteste Theater Österreichs. 1910 - Uraufführung der Oper "Macbeth" von Ernest Bloch an der Opera-Comique in Paris. 1920 - Preußen erhält eine neue Verfassung und wird - gut zwei Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges - formell ein demokratisch-parlamentarischer Freistaat. 1945 - Der Alliierte Kontrollrat in Deutschland bestätigt ein System von Luftkorridoren für Flüge zwischen den Besatzungszonen, damit wird auch der westalliierte Flugverkehr von und nach Berlin geregelt. 1965 - Uraufführung der Oper "Das Wundertheater" von Hans Werner Henze in Frankfurt am Main. 1970 - Südjemen (Aden) erhält eine neue sozialistische Verfassung und gibt sich den Namen Demokratische Volksrepublik Jemen. 1975 - Der westafrikanische Staat Dahomey wird in Benin umbenannt. 1995 - In seiner Münchner Wohnung wird der deutsche Liedermacher Konstantin Wecker wegen Kokain-Konsums festgenommen, rund 30 Gramm der Droge sichergestellt. Nach mehr als zwei Wochen Untersuchungshaft wird der 48-Jährige gegen eine Kaution von umgerechnet 1,2 Millionen Schilling entlassen. 2000 - Die UNESCO erklärt die Wachau zum Weltkulturerbe. 2005 - Schlamperei und Leichtsinn in Buenos Aires: Feuerwerkskörper in einem völlig überfüllten Tanzlokal setzen die leicht entzündliche Deckendekoration in Brand. 194 Menschen kommen bei dem Feuer ums Leben, Hunderte werden verletzt. Die Notausgänge waren abgeschlossen und die Feuerlöscher defekt. 2005 - John Sentamu wird der erste farbige Erzbischof der Church of England (in York). Geburtstage: Andreas Joseph Freiherr von Stifft, öst. Mediziner (1760-1836) Mark Twain, US-Schriftsteller (1835-1910) Johann Nepomuk David, öst. Komponist (1895-1977) Robert Lax, US-Dichter öst. Hrkft. (1915-2000) Henry Taube, US-Chem.; NP 1983 (1915-2005) Vojtech Jasny, tschech./öst. Regisseur (1925-2019) Herbert Prikopa, öst. Opernsänger, Schausp. u. Musiker (1935-2015) Radu Lupu, rumän. Pianist (1945- ) Claudia Rieschel, dt. Schauspielerin (1950- ) Billy Idol (eig. William Broad), brit. Rockmusiker (1955- ) Gary Lineker, brit. Fußballer (1960- ) Ben Stiller, US-Schauspieler (1965- ) Sido, dt. Rapper (1980- ) Todestage: Friederike Caroline Neuber, dt. Schausp. (1697-1760) Oscar Wilde, irisch-brit. Schriftsteller (1854-1900) Hilde Spiel, öst. Schriftstellerin (1911-1990) Gerhard Schedl, öst. Komponist (1957-2000)