Historisches Kalenderblatt 31.12.

Unter D o n n e r s t a g, 31. Dezember, dem 366. und letzten Tag des Jahres 2020, ist im Buch der Geschichte u.a. verzeichnet: 335 - Papst Silvester I. stirbt in Rom. 1600 - Die neugegründete East India Company erhält das Monopol im englischen Ostindienhandel. 1950 - In Wien stirbt - ein Jahr vor dem Ende seiner sechsjährigen Amtszeit - Bundespräsident Karl Renner, der Gründer und erste Kanzler der Ersten und der Zweiten Republik. Bundeskanzler Leopold Figl übt interimistisch die Funktionen des Staatsoberhauptes aus. (Im Mai 1951 wird Theodor Körner zum Nachfolger gewählt.) 1990 - Der Kampf um die Schachweltmeisterschaft endet mit dem Sieg von Titelverteidiger Garri Kasparow über Anatoli Karpow. 2000 - Der Londoner Millennium-Dom schließt nach einem Jahr. Das Besucherziel wurde mit 6,5 statt erwarteten zwölf Millionen Besuchern weit verfehlt. Geburtstage: George C. Marshall, US-General und Polit.; NP 1953 (1880-1959) Hermann Blumenthal, dt. Bildhauer (1905-1942) Guy Mollet, frz. Politiker (1905-1975) Irina Korschunow, dt. Schriftstellerin (1925-2013) Odetta Felious Gordon, US-Sängerin (1930-2008) Todestage: Anton Graf Corfiz Ulfeldt, öst. Politiker und Diplomat (1699-1760) Karl Renner, öst. Politiker (1870-1950) Cyril Scott, brit. Komponist (1879-1970) Roul Walsh, US-Filmregisseur (1892-1980) Ernst v. Siemens, dt. Industrieller (1903-1990) Sam Spiegel, öst.-US-Filmproduzent/Regisseur (1904-1985) Fritz Eckhardt, öst. Schausp./Regisseur (1907-1995) Ricky Nelson, US-Musiker/Schauspieler (1940-1985) Natalie Cole, US-Jazzsängerin (1950-2015)

(Die Daten zu Irina Korschunow sind richtig. Sie starb tatsächlich an ihrem 88. Geburtstag.)