Höchste Grazer Auszeichnung für steirischen Altbischof Egon Kapellari

Leitete die Diözese Graz Seckau von 2001 bis 2015 - Feiert im Jänner 2021 den 85. Geburtstag

Der emeritierte Grazer Diözesanbischof Egon Kapellari erhält die höchste Auszeichnung, die die steirische Landeshauptstadt Graz zu vergeben hat. Der ehemalige Bischof der Diözese Graz-Seckau wird Ehrenbürger der Stadt. Nur wenige weitere Persönlichkeiten tragen diesen Titel, wie die Agentur Kathpress am Montag berichtete. "Egon Kapellari ist ein Brückenbauer zwischen Kirche, Kunst und sozialem Engagement", begründete Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) die Auszeichnung.

Kapellari leitete die Diözese Graz Seckau von März 2001 bis 2015, davor war er ab 1982 Bischof der Diözese Gurk-Klagenfurt. Der am 12. Jänner 1936 im steirischen Leoben geborene Kirchenmann feiert in wenigen Wochen (12. Jänner 2021) seinen 85. Geburtstag.

Nach seiner Priesterweihe im Jahr 1961 war Kapellari viele Jahre als Kaplan bzw. als Hochschulseelsorger in Graz tätig und ab 1968 auch für die Leitung des Grazer Priesterseminars mitverantwortlich. Bis zu seiner Bestellung zum Bischof führte er auch die Geschäfte des Afro-Asiatischen Instituts (AAI) in Graz. Heute lebt der emeritierte Bischof bei den Elisabethinen in Graz. Er ist nach wie vor als Seelsorger und als Buchautor tätig.

Kapellari reiht sich in eine Liste von rund 50 Ehrenbürgern der Stadt Graz ein. Zuletzt wurden die steirische Landeshauptfrau Waltraud Klasnic, Altbundespräsident Heinz Fischer, der frühere Grazer Bürgermeister Alfred Stingl und Motorsport-Legende Helmut Marko auf diese Weise gewürdigt. Auch der in diesem Frühjahr verstorbene frühere steirische Bischof Johann Weber war Ehrenbürger von Graz.