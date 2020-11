"Hofer Song" gewinnt Staatspreis Werbung 2020

Weitere Staatspreise für Blindenverband und "Lotto Bonus-Ziehung"

Der Diskonter Hofer hat den Staatspreis für Werbung 2020 in der Kategorie "Gesamtkampagne" gewonnen. Gestaltet wurde der prämierte "Hofer-Song" von der Agentur Ogilvy & Mather gemeinsam mit der Filmproduktionsfirma Satisfiction Media.

"Die in einem breiten Mediamix aufgesetzte Kampagne hat ganz Österreich zum Schmunzeln gebracht. Die humorvollen Spots und Sujets stellen die Diversität der Kundinnen und Kunden in den Vordergrund und vermitteln mit Augenzwinkern und Hüftschwung ihre Botschaft, in deren Mittelpunkt Preis-Leistungsverhältnis und Regionalität stehen", begründet die Jury die Auszeichnung.

Der Staatspreis für den Bereich Print ging an den Blinden- und Sehbehindertenverband. Gestaltet wurde die Kampagne "Blinden mit offenen Augen begegnen" von der Agentur "Gruppe im Park". In der Kategorie "Werbefilm" punkteten die Österreichische Lotterien (Agentur Lowe GGK und Filmhaus Wien) mit der "Bonus-Ziehung am Freitag, den 13". Verliehen wurden die Auszeichnungen von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP).

Der Staatspreis Werbung wird seit 1972 vergeben. Aus insgesamt 211 Einreichungen wurden in den drei Kategorien je drei Nominierungen vergeben, aus denen die drei Staatspreise gekürt wurden.