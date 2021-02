Hohe Haftstrafen für Cannabis-Bauern in Vorarlberg

Trio wegen Produktion und Verkaufs von Marihuana zu neun, achteinhalb und drei Jahren Haft verurteilt - Urteil nicht rechtskräftig

Drei Männer sind am Freitag am Landesgericht Feldkirch wegen des Anbaus und Verkaufs von Cannabis zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Das Trio soll Marihuana im großen Stil erzeugt und weitergegeben haben. Der Erstangeklagte fasste dabei unter anderem wegen des Verbrechens des Suchtgifthandels neun Jahre Haft aus, der Zweitangeklagte achteinhalb Jahre. Ein Erntehelfer wurde zu drei Jahren Haft verurteilt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Die Beschuldigten unterhielten in Vorarlberg von Sommer 2018 bis Juni 2020 drei Indoor-Plantagen in Lustenau, Nüziders (Bezirk Bludenz) und Dornbirn und betrieben einen regen Suchtgifthandel. 225 Kilogramm Marihuana sollen die 34, 31 und 44 Jahre alten Männer erzeugt haben, 147 Kilogramm sollen in den Verkauf gegangen sein, so die Anklage. Der Wert der verkauften Drogen belief sich auf rund 560.000 Euro. Zudem zweigte das Trio für seine Kulturen Strom am Zählerkasten vorbei ab und verursachte dadurch einen Schaden von 37.000 Euro.

Während der 34-Jährige und der 31-Jährige, die als Drahtzieher gelten, mit der Organisation und dem Verkauf beschäftigt waren, wirkte der 44-Jährige in untergeordneter Form mit, er war etwa als Erntehelfer eingeteilt. Die beiden jüngeren Männer mieteten Häuser an und engagierten Leute, die bereit waren, für eine günstige Miete nebenbei die Cannabis-Pflanzen zu betreuen. Halfen diese Mieter bei einer Ernte, erhielten sie pro Ernte nochmals 2.000 Euro auf die Hand. Mehrerer dieser Erntehelfer mussten sich bereits vor Gericht verantworten.

Am Freitag gaben sich die Angeklagten eher wortkarg. Ihre Verteidiger Nicolas Stieger und Olivia Lerch betonten die bisherige Unbescholtenheit ihrer Mandanten und dass sich diese vollumfänglich geständig gezeigt hätten, zudem sei Cannabis als Droge nicht mit Kokain oder Heroin zu vergleichen. Staatsanwalt Markus Fußenegger konterte, die Beweislage sei auch ohne die Geständnisse der Männer erdrückend gewesen und verwehrt sich gegen einen Verharmlosung von Cannabis. Marihuana gelte laut Fachleuten als Einstiegsdroge, vor allem für Jugendliche.