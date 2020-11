Hohe Personalkosten - Austro Control sieht RH-Kritik teils umgesetzt

Flugsicherung einigte sich auf Nulllohnrunden und will Gespräche über neuen Kollektivvertrag im Dezember aufnehmen - Follow-up-Bericht des Rechnungshofs erneuerte Kritik

Hohe Personalkosten und Privilegien haben der staatlichen Flugsicherung Austro Control in der Vergangenheit eine Schelte vom Rechnungshof eingebracht. In einem am Freitag veröffentlichten Follow-up-Bericht erneuerte die Behörde ihre Kritik, räumte aber ein, dass die Überprüfung vor dem Ausbruch der Coronakrise und dem damit verbundenen massiven Verkehrsrückgang im österreichischen Luftraum stattgefunden habe. Die Austro Control selbst sieht einen Großteil bereits umgesetzt.

Just am Donnerstag einigte man sich bei der Austro Control auf Nulllohnrunden für die Jahre 2020 und 2021, einen Entfall von Prämien für die Jahre 2019 und 2020, eine Standby-Regelung für Fluglotsen und ein Einfrieren der Bemessungsgrundlage für Betriebspensionen aus dem 1. Kollektivvertrag. Darüber hinaus soll noch im Dezember der Startschuss für einen neuen Kollektivvertrag (KV) für neu eintretende Mitarbeiter fallen. Das soll Einsparungen in einer Größenordnung von rund 50 Mio. Euro bringen, gab die Austro Control am Donnerstag bekannt.

Kurzarbeit, Urlaubsabbau, Aufnahmestopp sowie eine Reduzierung des Betriebsaufwandes und der geplanten Investitionen summieren die Einsparungen für 2020 laut Austro Control auf knapp 80 Mio. Euro - bei einem erwarteten Umsatzausfall von 140 Mio. Euro. Das Unternehmen sieht damit ein erstes Ziel erreicht, um die - je nach Entwicklung des Flugverkehrs - auch in den kommenden Jahren zu erwartenden Umsatzrückgänge zu kompensieren. "Ein Ende der Krise ist derzeit nicht absehbar, und nach einem kurzen Aufschwung im Sommer war der Flugverkehr zuletzt wieder deutlich rückläufig", so Austro Control-Geschäftsführer Axel Schwarz laut Aussendung.

In seiner Follow-up-Überprüfung kritisierte der Rechnungshof (RH), dass von insgesamt 18 Empfehlungen aus dem Vorbericht 13 nicht umgesetzt, drei teilweise und lediglich zwei zur Gänze umgesetzt wurden. Über den Bericht hatte der "Kurier" bereits Ende Juni berichtet.

"Viele der konkreten Rechnungshof-Empfehlungen können nur in Übereinstimmung mit Belegschaftsvertretern und Gewerkschaften gelöst werden. Dieser Prozess hat angesichts der massiven Auswirkungen der Coronakrise eine neue Dynamik erhalten, und die abgeschlossenen Kollektivvertrags-Verhandlungen stellen einen bedeutenden Schritt auf diesem Weg dar. Zu den weiteren Rechnungshof-Empfehlungen werden die Verhandlungen fortgesetzt", sagte ein Austro Control-Sprecher am Freitag zur APA.

Der Rechnungshof machte jedenfalls für die Jahre 2015 bis 2018 enorme Personalkosten aus. Der Personalaufwand sei von 150,63 Mio. Euro im Jahr 2015 auf 224,63 Mio. Euro im Jahr 2018 gestiegen. Ein wesentlicher Teil davon sei auf die Altersversorgung entfallen. Aber auch ohne Altersversorgung hätten sich die Personalkosten im genannten Zeitraum um rund 12 Prozent auf 158,31 Mio. Euro erhöht, die Anzahl der Beschäftigen sei jedoch nur um rund 4 Prozent gestiegen.

Bei der Austro Control gibt es derzeit zwei Kollektivverträge. Der erste galt für Beschäftigte, die bis Ende 1996 in das Unternehmen eingetreten waren. Danach galt der zweite KV. "Entgegen der Empfehlung des Rechnungshofes führte die Austro Control die Gehaltsschemata beider Kollektivverträge nicht auf ein mit dem Bund vergleichbares Niveau heran", kritisierte der Rechnungshof. So habe die Austro Control etwa für eine Abteilungsleitung monatlich rund 12.500 Euro bezahlt, der Bund knapp 8.500 Euro.

In der Zwischenzeit sind sich Gewerkschaft und Austro Control aber einig, im Dezember mit den Verhandlungen über einen neuen Kollektivvertrag zu beginnen, hieß es zur APA. Der Rechnungshof empfiehlt etwa, die Abfertigungsansprüche im ersten Kollektivvertrag schrittweise von 20 Monaten auf die gesetzlich vorgesehenen 12 Monate zu reduzieren.

Austro Control beschäftigt in Österreich rund 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, etwa 350 davon sind Fluglotsen. Als staatliche Luftfahrtbehörde ist die Austro Conrol auch für Flugzeugzulassungen, das Ausstellen von Pilotenscheinen oder Drohnengenehmigungen zuständig.