Hoher Schaden bei Einbruchsserie in der Steiermark

Mehrere 10.000 Euro Schaden sind in der Nacht auf Freitag bei einer Einbruchsserie in Stainz (Bezirk Deutschlandsberg) entstanden. Unbekannte Täter waren in drei Firmengebäude und eine Wohnung eingebrochen. Sie dürften dabei mehr als 10.000 Euro Bargeld erbeutet haben, der Sachschaden wird auf eine ähnliche Höhe geschätzt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.