Holocaust Education-Institut "erinnern.at" kommt in den OeAD

Verein sieht durch die Integration in die Agentur für Bildung und Internationalisierung seine Tätigkeit nachhaltig abgesichert

Das Holocaust Education-Institut "erinnern.at" wird ab 2022 Teil des Österreichischen Austauschdienst OeAD. Im Jahr 2000 gegründet wurde "erinnern.at" 2009 ein Verein des Bildungsministeriums. 2019 erreichte die in ganz Österreich aktive Initiative mehr als 1.700 Lehrer in Fortbildungen und 7.700 Jugendliche durch Gespräche mit Zeitzeugen. Der Verein sieht durch die Integration in die Agentur für Bildung und Internationalisierung OeAD seine Tätigkeit nachhaltig abgesichert.

Die Initiative "erinnern.at" unterstützt im Auftrag des Bildungsministeriums den Unterricht über Nationalsozialismus und Holocaust sowie das Lernen gegen Antisemitismus mit Seminaren und Unterrichtsmaterialien. Er soll ab 2022 ein eigener Bereich des OeAD werden. "Damit kommt ein mehr als zehnjähriger Institutionsentwicklungsprozess zum Abschluss, in welchem verschiedene Möglichkeiten zur langfristigen Absicherung und Planungssicherheit der Arbeit von erinnern.at eingehend diskutiert und geprüft wurden", so Werner Dreier, Geschäftsführer von "erinnern.at" in einer Aussendung des OeAD.

Die Netzwerke des Vereins in den Bundesländern sollen ebenso wie der Standort Bregenz, wo der Verein bisher seinen Sitz hatte, bestehen bleiben, die Geschäftsführung als Bereichsleitung in den OeAD wechseln. Gründungsgeschäftsführer Werner Dreier, der 20 Jahre lang "erinnern.at" geleitet hat, wird im Februar 2021 in den Ruhestand treten, die Geschäftsführung neu ausgeschrieben. Der bisherige stellvertretende Geschäftsführer Moritz Wein wechselt mit Ende Jänner 2021 ins Bildungsministerium, Victoria Kumar leitet die Initiative ab dann interimistisch. Der wissenschaftliche Beirat von "erinnern.at" bleibt und soll den Übergangsprozess begleiten.

(SERVICE - Internet: https://www.erinnern.at/; https://oead.at/)