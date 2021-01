Holocaust-Gedenktag - Papst: "Diese Dinge können sich wiederholen"

Franziskus rät, wachsam auf die Anfänge des Holocaust zu schauen

Papst Franziskus hat am Jahrestag der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz vor einem Wiederaufflammen von tödlichen Ideologien gewarnt. "Wir gedenken der Opfer des Holocaust und aller, die vom NS-Regime verfolgt und deportiert wurden", sagte das katholische Kirchenoberhaupt am Mittwoch bei der Generalaudienz.

Erinnern sei ein Ausdruck von Menschlichkeit und Zivilisation sowie "Voraussetzung für eine bessere Zukunft in Frieden und Brüderlichkeit. Erinnern heißt auch, vorsichtig zu sein, denn diese Dinge können sich wiederholen, angefangen bei ideologischen Vorschlägen, die ein Volk retten wollen und am Ende ein Volk und die Menschheit zerstören". Franziskus riet, wachsam auf die Anfänge des Holocaust zu blicken: "Achtet darauf, wie dieser Weg des Todes, der Ausrottung und der Brutalität begann."

Am 27. Jänner 1945 wurde das nationalsozialistische deutsche Konzentrationslager Auschwitz von Einheiten der sowjetischen Armee befreit. Auf Initiative des damaligen deutschen Bundespräsidenten Roman Herzog wurde 1996 der 27. Jänner zum "Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus" erklärt. Dieser Tag steht seitdem symbolisch für eine wachsame Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen. Am 1. November 2005 erklärte die Generalversammlung der Vereinten Nationen den 27. Jänner in einer Resolution offiziell zum Internationalen Holocaust-Gedenktag.