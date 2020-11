Holzasche im Kübel verursachte Wirtschaftsgebäude-Brand im Burgenland

Gebäude in Hammerteich wurde durch Flammen komplett zerstört

In einem Metallkübel abgestellte Holzasche dürfte laut Polizeiangaben den Brand eines Wirtschaftsgebäudes am Montag in Hammerteich (Bezirk Oberpulllendorf) ausgelöst haben. Der Kübel war im Bereich einer Werkstatt abgestellt worden. Funkenschlag oder Wärmeabstrahlung hätten dann offenbar den Brand ausgelöst, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch.

Durch das Feuer wurden das gesamte Gebäude und die darin befindlichen Gegenstände vollkommen zerstört. Ein Übergreifen der Flammen auf ein daneben befindliches landwirtschaftliches Gebäude wurde durch die Feuerwehr verhindert. Ein in der Nähe befindliche Wohnhaus sei nicht gefährdet gewesen, hieß es. Der entstandene Schaden war vorerst unbekannt.