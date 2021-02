Home Depot verzeichnete Rekordjahr

Gesundung am US-Häusermarkt stärkt auch Home Depot Die Gesundung des US-Häusermarkts lässt auch bei Home Depot die Kassen wieder öfter und kräftiger klingeln. Die weltgrößte Baumarkt-Kette wies am Dienstag für das am 5. Mai zu Ende gegangene erste Quartal einen um 200 Millionen auf 1,2 Mrd. Dollar (9,3 Mrd. Euro) gestiegenen Nettogewinn aus. Damit wurden die Markterwartungen übertroffen.