Homeoffice - AK und WKÖ bei Homeoffice-Pflicht nicht einig

AK zu Pflicht in Deutschland: "Derzeit in Pandemie-Zeiten gibt es das in Österreich genauso." - WKÖ: Es besteht keine Pflicht

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Gänzlich neu mit Reaktion der WKÖ --------------------------------------------------------------------- Bei den Sozialpartnern herrscht eine Dissonanz bezüglich der Auslegung der neuen Homeoffice-Regeln, die gestern vorgestellt wurden. Nachdem AK-Expertin Silvia Hruska-Frank im "Ö1-Morgenjournal" meinte, Arbeitgeber müssen derzeit verpflichtend Homeoffice anbieten, wenn es möglich ist, hielt heute Nachmittag WKÖ-Experte Rolf Gleißner entgegen: Es besteht keine Pflicht für Unternehmen, Homeoffice anzubieten - aber ein Angebot, dort wo es möglich ist, sei wünschenswert. "Konkret sollte nach § 6 der Notmaßnahmenverordnung die berufliche Tätigkeit 'vorzugsweise außerhalb der Arbeitsstätte erfolgen, sofern dies möglich ist und Arbeitgeber und Arbeitnehmer darüber Einvernehmen finden'. Das heißt, es besteht weiterhin Freiwilligkeit. In vielen Fällen ist es ja auch gar nicht möglich, Homeoffice anzubieten", so Gleißner. Hruska-Frank hatte heute Vormittag, angesprochen auf die Verpflichtung zum Homeoffice in Deutschland, gesagt: "Derzeit in Pandemie-Zeiten gibt es das in Österreich genauso. Also unsere Regelung ist eigentlich fast anlog zur deutschen. ArbeitgeberInnen müssen derzeit verpflichtend Homeoffice anbieten, wenn es möglich ist. In etwa für zwei von fünf ArbeitnehmerInnen ist es möglich. Das funktioniert nach unseren Rückmeldungen auch sehr gut." Zu der Vergütung der Kosten im Homeoffice betont Gleißner, dass der Arbeitgeber die für das Homeoffice erforderlichen digitalen Arbeitsmittel inklusive Datenverbindung zur Verfügung stellen muss. Wenn die Verwendung von Arbeitsmitteln des Mitarbeiters vereinbart wird, muss der Arbeitgeber eine angemessene Vergütung leisten. "Wie hoch die Vergütung ist, hängt aber von vielen Faktoren ab und ist von Fall zu Fall anders."