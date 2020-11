Homeoffice - GPA: Arbeitgeber muss Arbeitsmittel bereitstellen

Seit Monaten kaum Verbesserungen in der Umsetzung von Homeoffice

Die Gewerkschaft GPA fordert anlässlich der heutigen Präsentation einer Umfrage zum Homeoffice, dass die Arbeitgeber auch die Arbeitsmittel für die Arbeit zu Hause bereitstellen müssen. Seit Monaten gebe es kaum Verbesserungen in der Umsetzung von Homeoffice.

"War die Situation zu Anfang der Krise noch verständlich, weil schnell auf Homeoffice umgestellt werden musste, so kann man jetzt von Unternehmen durchaus erwarten, geregelte Zustände herzustellen", kritisiert GPA-Vorsitzende Barbara Teiber in einer Aussendung. Die GPA bekomme zahlreiche Rückmeldungen von Mitgliedern, meist aus Betrieben ohne Betriebsrat, dass nicht einmal Laptop, Tastatur und Handy zur Verfügung gestellt würden. Die Kosten, etwa für Laptop und Handy, müssten manche Beschäftigten selber tragen. "Hier dürfen es sich die Unternehmen nicht bequem machen", sagt Teiber.

Auch die ergonomische Situation am Heim-Arbeitsplatz sei oft "katastrophal": Rücken- und Haltungsprobleme entstünden beim Arbeiten am Küchentisch schnell und zögen oft lange Behandlungen nach sich. "Wir fordern die Arbeitgeber auf, hier an die Zukunft zu denken und auch ergonomische Bürosessel zur Verfügung zu stellen."