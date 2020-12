Honda will Produktion in Großbritannien nächste Woche wieder starten

Auch BMW leidet unter verzögerten Lieferketten auf die Insel

Der japanische Autobauer Honda will die Produktion in seinem britischen Werk Anfang kommender Woche wieder hochfahren. "Die Situation wird derzeit beobachtet, um die Produktion am Montag wieder aufnehmen zu können" teilte Honda mit. Verzögerungen bei der Teilelieferung sorgen derzeit dafür, dass die Bänder in dem Werk still stehen. Großbritanniens große Containerhäfen wie Felixstowe sind von der Pandemie stark betroffen.

Auch der Münchener Autobauer BMW, der in einem nahegelegenen Werk in Swindon Pressteile herstellt und den Mini in seinem Werk in Oxford fertigt, berichtete von einigen "längeren Transitzeiten".