Hospitalisierung von Corona-Patienten in Salzburg auf 172 gestiegen

Zahl der Todesfälle auf 66 erhöht - LHStv. Stöckl warnt vor Personal-Engpass im Gesundheitsbereich im Fall von Schulschließungen - Positiv getestete Mitarbeiter arbeiten nicht in den SALK

Die Hospitalisierung von Corona-Patienten im Bundesland Salzburg hat am Donnerstag mit 172 Betroffenen den bisherigen Höchststand erreicht. In den Spitälern wurden um neun Personen mehr betreut als am Vortag. Auf den Normalstationen befanden sich heute 150 Patienten. Auf der Intensivstation lagen 22 Erkrankte, diese Zahl ist den vergangenen Tagen relativ gleich geblieben. Landesweit stehen insgesamt 45 Intensivbetten für Coronapatienten bereit.

Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 hat sich um zwei auf 66 erhöht, wie das Landesmedienzentrum informierte. Zuletzt verstorben ist ein 79-jähriger Lungauer und ein 80-jähriger Pinzgauer.

Seit Beginn der Pandemie wurden in Stadt und Land Salzburg 12.177 Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet, das ist ein Plus von 798 im 24-Stunden-Vergleich. Nach zwei Tagen mit einer rückläufigen Anzahl der aktuell am Coronavirus infizierten Menschen ist diese von Mittwoch auf Donnerstag wieder stark gestiegen, und zwar um 393 auf 5.456. 4.636 Personen sind als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne oder verkehrsbeschränkt.

Was die Neuinfektionen betrifft, so sei in den vergangenen vier, fünf Tagen im Schnitt ein leichter Rückgang im Vergleich zu den Tagen davor feststellbar gewesen, erläuterte der Sprecher des Landes, Franz Wieser, am Donnerstag im APA-Gespräch. Allerdings sei es noch zu früh, um einen generellen Trend festzustellen. Der Wachstum an neuen Fällen sei immer noch hoch.

Im Fall von Schulschließungen, die derzeit diskutiert werden, warnte der Vorsitzende der Gesundheitsreferentenkonferenz der Länder, Salzburgs LHStv. Christian Stöckl (ÖVP), vor einem "extremen personellen Engpass" im Gesundheits- und Pflegebereich. "Wenn Pflegekräfte, Ärzte, Labormitarbeiter, Sanitäter oder andere Mitarbeiter im Gesundheitswesen sich dann der Kinderbetreuung widmen müssen, statt Patienten zu versorgen, wird das zu einer fatalen Mangelsituation führen", erklärte Stöckl.

Aus den Salzburger Landeskliniken (SALK) hieß es, es werde generell zusätzliches Pflege- und Intensivpersonal benötigt. Aufgrund der Coronapandemie würden elektive Leistungen reduziert, um Personal für die Covid-Versorgung verfügbar zu haben. "Das verlängert manche Wartezeiten auf Operationen", erklärte SALK-Sprecher Wolfgang Fürweger. Deshalb sei auch eine Kooperation mit der Privatklinik Wehrle-Diakonissen abgeschlossen worden, die in der nächsten Woche startet. Dort können ab 16. November planbare Operationen auch für Patienten der allgemeinen Klasse durchgeführt werden.

Weiters können Patienten der Orthopädie im Krankenhaus Tamsweg (Lungau) behandelt werden, falls sie dies wünschen, sagte Fürweger. Und das Krankenhaus Hallein könne chirurgische und internistische Patienten des Uniklinikums Salzburg übernehmen.

Eine neue Verordnung des Bundes, wonach positiv getestete Mitarbeiter im Gesundheitsbereich arbeiten dürfen, vorausgesetzt, sie sind nicht mehr infektiös (der CT-Wert liegt über 30) und sie tragen eine entsprechende Schutzausrüstung inklusive einer FFP2-Maske, hat auch in Salzburg für Diskussionen gesorgt. Die Verordnung solle nur dann umgesetzt werden, wenn das System vor einem Zusammenbruch stehe, "ich begrüße diese Verordnung nicht", meinte etwa eine Betriebsrätin der SALK auf APA-Anfrage. Personell seien das Landeskrankenhaus und die Christian-Doppler-Klinik (CDK) aber gut aufgestellt, auch wenn mehr Personal wünschenswert sei.

SALK-Sprecher Wolfgang Fürweger sagte dazu, es handle sich jetzt um eine "rein akademische Diskussion". Die Frage, ob derzeit positiv getestete, nicht infektiöse Mitarbeiter im Spital arbeiten, beantwortete der Sprecher mit einem "klaren Nein". "Es dürfen nur gesunde Personen bei den Patienten arbeiten." Mit Stand von heute seien neun von insgesamt 6.450 SALK-Mitarbeiter aktuell positiv getestet. Es handle sich um fünf Mitarbeiter im Pflegebereich, einen Mitarbeiter im medizinischen Bereich und drei sonstige Mitarbeiter.