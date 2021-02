"Hotel Ruanda"-Held kann in Afrika Prozess gemacht werden

Ehemaliger Hotelmanager Paul Rusesabagina der Gründung einer bewaffneten Gruppe und der Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe beschuldigt

Dem wegen Terrorismus angeklagten Vorbild für den Helden des Hollywood-Films "Hotel Ruanda" darf in dem ostafrikanischen Land der Prozess gemacht werden. Das entschieden Richter in Ruanda am Freitag beim Prozessauftakt. Der ehemalige Hotelmanager Paul Rusesabagina muss sich unter anderem wegen Gründung einer bewaffneten Gruppe und Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe verantworten. Sein Anwalt wollte gegen die Entscheidung berufen. Gefordert wird die Auslieferung an Belgien.

Beim Prozessauftakt hatten die Anwälte argumentiert, dass Rusesabagina belgischer und nicht ruandischer Staatsbürger sei - und an Belgien ausgeliefert werden sollte. Die Richter in Kigali entschieden, dass die Zuständigkeiten für den Fall in Ruanda liegen. Rusesabaginas Anwalt kündigte an, dagegen Berufung einzulegen. Der Prozess wurde auf Mittwoch vertagt.

Rusesabagina wurde durch den Hollywood-Film "Hotel Ruanda" bekannt. Darin wird erzählt, wie der Hotelmanager (gespielt von Don Cheadle) während des Völkermords in Ruanda 1994 etwa 1.200 Menschen das Leben rettete. Damals wurden mehr als 800.000 Angehörige der Bevölkerungsgruppen Tutsi und Hutu getötet. Später wurde Rusesabagina zu einem scharfen Kritiker des ruandischen Präsidenten Paul Kagame und ging ins Exil nach Belgien.

Rusesabagina leitete im Exil die oppositionelle Ruandische Bewegung für Demokratischen Wandel (MRCD). Er sagte, dass er den bewaffneten Flügel, die Nationale Befreiungsfront (FLN), mitgegründet habe. Diese hat tödliche Angriffe in Ruanda für sich beansprucht. Es wird befürchtet, dass Rusesabagina kein faires Verfahren erhalten wird. Er wurde nach eigenen Angaben in Dubai von den ruandischen Behörden entführt, um vor Gericht gestellt werden zu können.