Europas größte Hotelgruppe Accor mit Ketten wie Raffles, Sofitel oder Ibis hat infolge der Reisebeschränkungen in der Coronakrise 2020 rote Zahlen geschrieben. Operativ fiel ein Minus (Ebitda) von 391 Mio. Euro an nach einem Gewinn von 825 Mio. Euro im Jahr zuvor, wie Accor mitteilte. Hoffnung auf Besserung machen dem französischen Unternehmen mit mehr als 5.000 Hotels in rund 110 Ländern die Erholung in Asien und dem Nahen Osten sowie Einsparungen in Höhe von 200 Mio. Euro.