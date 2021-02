HSBC kassiert Margenziel und gibt vierteljährliche Ausschüttung auf

HSBC will fast die Hälfte des US-Geschäfts verkaufen Die britische Großbank HSBC tritt in den USA vehement auf die Kostenbremse und will knapp 200 Niederlassungen abstoßen. Wie die größte europäische Bank mitteilte, sollen die Filialen für rund eine Milliarde Dollar in bar an die First Niagara Financial Group verkauft werden.