Human Rights Watch kritisiert geplante Verfassungsreform in Kirgistan

Menschenrechtsorganisation fürchtet Rückkehr zu autoritären Strukturen

Menschenrechtler haben eine nach dem gewaltsamen Machtwechsel in dem zentralasiatischen Land Kirgistan geplante Verfassungsreform kritisiert. Die vorgesehenen Änderungen könnten grundlegende Menschenrechte gefährden und eine Rückkehr zu autoritären Strukturen einleiten, warnte die Organisation Human Rights Watch (HRW) in einem Statement am Samstag.

"Die Tatsache, dass Kirgistans Führung versucht, Verfassungsänderungen durchzuboxen, bevor die Parlamentswahl wiederholt wird (...) lässt auf unlautere Beweggründe schließen", sagte Hugh Williamsom, Chef der Abteilung für Europa und Zentralasien. In der Ex-Sowjetrepublik an der Grenze zu China war es Anfang Oktober nach einer von Fälschungsvorwürfen überschatten Parlamentswahl zu blutigen Massenunruhen gekommen. An die Spitze der neuen Revolution in dem krisengeschüttelten Land kämpfte sich Sadyr Schaparow, der innerhalb kürzester Zeit die Geschäfte des Regierungschefs und des Präsidenten übernahm. Schaparow hat angekündigt, die Verfassung ändern zu wollen. Er will selbst Präsident werden und sich dafür vor einer Wahl per geändertem Grundgesetz mehr Machtbefugnisse sichern.

Für den 10. Jänner ist eine vorgezogene Präsidentenwahl vorgesehen, bei der die Bürger zugleich in einem Referendum über die Verfassungsreform entscheiden sollen. Erst danach, im Sommer 2021, soll die Parlamentswahl wiederholt werden. Die Verfassungsänderungen hätten weitreichende Auswirkungen auf die Form, wie Kirgistan regiert werde, so Human Rights Watch. "Sie schwächen das Parlament, führen einen Volksrat ein und konzentrieren die Macht beim Präsidenten." Zudem gebe es einen Passus, wonach künftig Veröffentlichungen, aber auch öffentliche Darbietungen untersagt werden können, wenn sie "allgemein anerkannten Werten und den Traditionen des kirgisischen Volkes widersprechen". Dies verstoße gegen die in Kirgistan geschützte Meinungs- und Versammlungsfreiheit.

Nach dem Sturz des autoritären Präsidenten Kurmanbek Bakijew 2010 hatte das Land eine für Zentralasien beispiellose Phase der Demokratisierung erlebt. Die Vollmachten des Präsidenten waren zugunsten der Entwicklung hin zu einer parlamentarischen Republik nach westlichem Vorbild eingeschränkt worden.