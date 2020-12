Hund verendete bei Wohnungsbrand in Kärnten

62-jährige Bewohnerin erlitt schwere Rauchgasvergiftung

Obwohl in ihrer Küche ein Brand tobte, hat sich eine 62-jährige Kärntnerin am Freitagabend geweigert, ihre Wohnung in Steindorf am Ossiacher See (Bezirk Feldkirchen) zu verlassen. Sie konnte ihren Hund nämlich nicht finden. Der 73-jährige Nachbar hatte laut Polizei ihre Hilferufe gehört und versucht, die Frau aus dem Haus zu bewegen. Erst die Polizei schaffte die 62-Jährige aus dem Gefahrenbereich. 80 Feuerwehrleute standen im Löscheinsatz.

Die Frau wurde schließlich mit einer schweren Rauchgasvergiftung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der Hund konnte nur mehr tot geborgen werden. Die Brandursache war zunächst unklar.