Hunderte demonstrierten in Tunesien für Freilassung Gefangener

Rund 1.000 Menschen waren bei jüngsten Protesten festegenommen worden

Hunderte Menschen haben in Tunesiens Hauptstadt für die Freilassung von Gefangenen im Zusammenhang mit den jüngsten Protesten demonstriert. In dem nordafrikanischen Land war es seit Freitag vor einer Woche - zehn Jahre nach der Flucht von Langzeitherrscher Zine El Abidine Ben Ali 2011 - zu erneuten Protesten gegen die Regierung gekommen. Sicherheitskräfte nahmen in diesen Tagen rund 1.000 Menschen fest, wie es aus Kreisen des Innenministeriums hieß.

In Tunis versammelten sich am Samstag Hunderte, wie Augenzeugen berichteten. Zu dem Marsch auf der Avenue Habib Bourguiba im Zentrum erschienen auch Menschenrechtler und Angehörige linker Parteien. Sicherheitskräfte blockierten den Teil der Straße, der zum Innenministerium führt. Einige riefen Parolen wie "Die Macht gehört dem Volk", andere forderten "Jobs, Freiheit und nationale Würde". Auch der Slogan "Das Volk will den Sturz des Regimes", der bei den Protesten vor zehn Jahren populär wurde, war zu hören.

Tunesien ist das einzige Land der Region, dem nach den arabischen Aufständen der Übergang in die Demokratie gelungen ist. Das Land leidet jedoch unter einer Wirtschaftskrise, die vor allem die Jüngeren trifft. Die Corona-Pandemie hat die Lage verschärft. Das Misstrauen vieler Tunesier gegen die herrschende Elite ist groß.