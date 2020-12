Hunderte Festnahmen bei Aktionen gegen Geldwäsche mit Money Mules

Europol startete europaweite Aktionswoche - Bundeskriminalamt warnt zu Vorsicht bei besonders lukrativen Jobangeboten

Bei Aktionen gegen die Geldwäsche mit Hilfe sogenannter Money Mules sind in 26 Ländern 442 Tatverdächtige festgenommen worden. Von September bis November seien zudem mit Unterstützung von mehr als 500 Banken fast 5.000 kriminelle Finanztransaktionen aufgedeckt worden, teilte die europäische Polizeibehörde Europol anlässlich ihrer europaweiten Aktionswoche am Mittwoch in Den Haag mit.

Das österreichische Bundeskriminalamt (BK) warnt auf seiner Online-Präsenz davor, dass Money Mules oft im Unwissen der eigentlichen Straftat sind. Kriminelle wählen meist Arbeitslose, Studenten und Menschen in finanziellen Nöten, die mit ihrer Handlungen dann jedoch bereits den Tatbestand der Geldwäsche erfüllen. Dieser ist in Österreich eine gerichtlich strafbare Handlung nach dem §165 des Strafgesetzbuches (StGB). Als Finanzagent leistet man einen Beitrag zur Vollendung der Straftat und unterstützt damit die organisierte Kriminalität, denn die Gelder stammen nicht selten aus Drogen-, Waffen-, oder Menschenhandel. "Seien Sie bei besonders lukrativen Jobangeboten vorsichtig. Schnelles Geld ist oft schmutziges Geld" lautet der Hinweis des BK.

Europol berichtet, dass durch die bereits sechste gemeinsame Operation mit der Bezeichnung "EMMA" Verluste in Höhe von insgesamt 33,5 Millionen Euro verhindert und 1.500 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden seien. Die Abkürzung steht für "European Money Mule Action". Das "Money Muling" ist eine Methode des Geldwaschens, bei der meist bisher unbescholtene Leute als "Maulesel" (engl. mule) dazu gebracht werden, persönliche Konten für den Empfang und die Weiterüberweisung von Geld aus kriminellen Quellen zur Verfügung zu stellen.

Laut Europol versuchen Geldwäscher mit etlichen Tricks - darunter auf Dating-Plattformen und in sozialen Medien -, "Money Mules" zu rekrutieren. An der diesjährigen "EMMA"-Operation waren Strafverfolgungsbehörden in 24 europäischen Ländern - darunter auch Österreich - sowie in Australien und den USA beteiligt.