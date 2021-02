Hunderte Polizisten nach Protesten in Argentinien entlassen

Beamte hatten für bessere Löhne und das Recht auf eine Gewerkschaft demonstriert

Nach Demonstrationen für bessere Arbeitsbedingungen sind in Argentinien mehr als 400 Polizisten gefeuert worden. "Sie haben ihre Aufgabe nicht erfüllt, sie haben sich nicht an das Gesetz gehalten", sagte der Sicherheitsminister der Provinz Buenos Aires, Sergio Berni, am Dienstag im Radiosender Mitre. Die Beamten seien entlassen worden, weil sie sich im September vergangenen Jahres an Protesten vor der Präsidentenresidenz Quinta de Olivos beteiligt hatten.

Für den kommenden Donnerstag kündigten die Polizisten neue Demonstrationen an. Die Beamten fordern mehr Gehalt und das Recht, eine Gewerkschaft zu gründen. Sie verdienen mit einem Grundgehalt von rund 51.000 Pesos (etwa 480 Euro) deutlich weniger als ihre Kollegen in der Hauptstadt Buenos Aires. In der Provinz Buenos Aires mit rund 17 Millionen Einwohnern gibt es derzeit 90.000 Polizisten. Das sind doppelt so viele wie noch im Jahr 2007.