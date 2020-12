Hydrauliköl aus dem gerissenen Hydraulikschlauch eines Lkw-Krans ist am Dienstagnachmittag in Hard (Bezirk Bregenz) in den Bodensee geflossen und hat sich auf rund 500 Quadratmetern ausgebreitet. Wie viel Öl genau in den See gelangte, war nach Angaben der Polizei vorerst unklar. Die Feuerwehren von Bregenz und Hard errichteten eine Ölsperre und beseitigten die Verschmutzung. Der Lkw-Kran war an Ausbaggerungsarbeiten beim Thalbach beteiligt.