Hyundai ersetzt wegen Brandgefahr Batterien in 82.000 E-Autos

Hyundai-Kia will über 6 Mio. Autos verkaufen Nach einem Absatzrekord 2010 will der südkoreanische Autokonzern Hyundai-Kia in diesem Jahr zum ersten Mal die Sechs-Millionen-Schwelle überschreiten. Der koreanische Branchenführer Hyundai Motor und seine Schwesterfirma Kia Motors nannten am Montag ein Absatzziel von zusammen 6,33 Mio. Fahrzeugen. Das wäre eine Steigerung um zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr.