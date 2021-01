Hyundai verkaufte 2020 weltweit deutlich weniger Autos

Absatz ging um 15 Prozent auf 3,74 Millionen Fahrzeuge zurück

Der südkoreanische Automobilhersteller Hyundai hat im vergangenen Jahr 3,74 Millionen Fahrzeuge verkauft und lag damit deutlich unter dem gesetzten Ziel von 4,58 Millionen Autos. Im Gesamtjahr 2020 ging der Absatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent zurück, wie Hyundai mitteilte.

Für 2021 peilt der Autobauer einen wieder höheren Absatz von 4,16 Millionen Fahrzeugen an. In seiner Botschaft an die Mitarbeiter erklärte Konzernchef Chung Euisun das Jahr 2021 zu einem "Wendepunkt", der das künftige Wachstum bestimmen werde.