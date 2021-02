"I Care a Lot" auf Netflix: Eine borstige Kapitalismussatire

Die pechschwarze Komödie enthüllt die erbarmungslose Realität des amerikanischen Traums - Ab 19. Februar auf Netflix (Von Marietta Steinhart/APA)

Nicht seit "Gone Girl" im Jahr 2014 war Rosamund Pike so unwiderstehlich böse. Ihre charismatische Antiheldin in "I Care A Lot" betritt jede Szene mit einem süffisanten Grinsen und geschliffenen Augen. Sie kümmert sich um wehrlose Senioren, die der Staat für unfähig erklärt hat, für sich selbst zu sorgen, und sie erleichtert ihre Schützlinge so um ihre Ersparnisse. Eine herrlich schwarze Komödie. Ab Freitag bei Netflix.

Pike spielt Marla Grayson, die uns zu Beginn des Films erklärt, dass die Reichen den Begriff des Fairplay nur erfunden haben, um den Rest von uns arm zu halten. "Um es in diesem Land zu schaffen, muss man mutig und dumm und rücksichtslos sein. Fair spielen und Angst haben, bringt dich nirgends hin. Und ich möchte reich sein. Ich möchte Geld wie einen Knüppel verwenden, so wie es reiche Leute tun", sagt sie. Im Leben gebe es nur zwei Arten von Menschen: Raubtiere und Beute. Und sie ist eine Löwin.

Als solche lässt sie ältere Menschen von einer befreundeten Ärztin (Alicia Witt) und einem ahnungslosen Richter (Isiah Whitlock Jr.) für unzurechnungsfähig erklären, damit sie dann ihr staatlicher Vormund wird, sie in einem gefängnisähnliches Pflegeheim unterbringen, und nach und nach ihre Habseligkeiten verpfänden kann. Unter dem engelsgleichen Schutz der Sozialarbeit bluten Marla und ihre Geschäftspartnerin und Lebensgefährtin Fran (Eiza Gonzalez) ihre Kunden wie Vampire in maßgeschneiderten Hosenanzügen aus.

Sie "kümmert sich daher sehr", wie der englische Titel so schön zynisch andeutet, aber nur um sich selbst. Sie schlägt Profit aus dem Leid anderer Menschen. Aber es ist einfach die Art und Weise, wie die amerikanische Industrie aufgebaut ist: Profit vor Menschen zu priorisieren und zu entscheiden, ob man ein Raubtier oder eine Beute sein will.

Jeder vernünftige Betrachter wird Marla innerhalb der ersten paar Minuten verachten, da sie wirklich keinerlei Skrupel hat. Sie hat eine neue Frau namens Jennifer (Dianne West in Bestform) im Visier. Sie ist ein ideales Opfer, weil sie viel Geld hat, ein schönes Haus, keine lebenden Verwandten, die Probleme verursachen könnten, und eine Ärztin, die behauptet, Jennifer leide an Demenz. Kaum ist sie aus dem Haus, verkauft Marla ihre Möbel und plündert ihre Konten.

Aber Marla hat sich mit der falschen alten Dame angelegt. Wie es scheint, hat Jennifer Verbindungen zu einem kaltblütigen Mafioso (Peter Dinklage). Marla ist viel zu selbstsicher, um sich von einem Gangster einschüchtern zu lassen, also werden die Dinge sehr schnell, sehr hässlich. Als Marla von Jennifer wissen will, wer sie ist, kichert die nur süß und sagt: "Ich bin der schlimmste Fehler, den du jemals gemacht hast."

Es gibt in dieser schwarzen Komödie wirklich niemanden, der allzu sympathisch ist, und das ist Teil des bösen Spaßes an J Blakesons ("Spurlos - Die Entführung der Alice Creed") Film, der in eine spannende Rachegeschichte über kaltblütige Frauen eintaucht, wie sie das Publikum nicht oft zu sehen bekommt. Marla ist die satirische Verkörperung des Kapitalismus, und der englische Filmemacher kommentiert, wie die amerikanische Gesellschaft die Marlas dieser Welt nicht nur erschafft, sondern auch belohnt.

Rosamunde Pike ist erstaunlich gut und lehnt sich mit der gleichen eisigen Kälte in ihre Rolle hinein, die ihren oscarnominierten Auftritt in "Gone Girl" so unvergesslich gemacht hat. Marla ist ganz klar eine Filmfigur, die überspannt zu sein scheint, aber Blakesons Idee stammt von wahren Geschichten über Betrüger in den USA, die sich selbst an anderen bereichern.

Vielleicht fasst es eine der köstlichen Nebenfiguren des Films am besten zusammen. Chris Messina ("Argo") taucht kurz als schleimiger Anwalt mit Morddrohungen und Bestechungsgeld bei Marla auf. Er kann nicht anders, als über ihre Chuzpe zu staunen. "Wenn Ihr gesamtes Unternehmen nicht das perfekte Beispiel für den amerikanischen Traum ist, weiß ich nicht, was es ist."

