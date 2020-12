Ibiza-Video - Gudenus wünscht Julian H. "artgerechte Behandlung"

Ehemaliger FPÖ-Politiker befürchtet lange Wartezeit auf Einvernahme in Österreich

Der ehemalige freiheitliche Spitzenpolitiker Johann Gudenus, der aufgrund des Ibiza-Vidos von allen Funktionen zurückgetreten war und seine FPÖ-Mitgliedschaft zurückgelegt hatte, hat die Festnahme des mutmaßlichen Drahtziehers Julian H. begrüßt. "Die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit", sagte er am Freitag zur APA. Zu Julian H. selbst meinte er: "Ich wünsche ihm eine artgerechte Behandlung."

Trotz des Ermittlungserfolges befürchtet Gudenus allerdings, dass sich die Einvernahme des in Deutschland Festgenommenen erheblich verzögern könnte. Dieser könnte sich gegen das von der Staatsanwaltschaft Wien angestrengen Übergabeverfahren juristisch zur Wehr setzen. Dann könnte es bis zur Einvernahme gut drei Monate dauern, so Gudenus.

Für den freiheitlichen Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss, Christian Hafenecker, könnte die Einvernahme von Julian H. "endlich Licht in diese verworrene Kriminalgeschichte bringen", wie er in einer Aussendung schrieb. Während man bisher eher den Eindruck gehabt habe, dass vor allem die ÖVP an der umfassenden Aufklärung wenig Interesse habe, "könnte die nunmehrige Festnahme von H. die Vorzeichen um 180 Grad wenden". Hafenecker will wissen, welchen "parteipolitischen Protagonisten" das Video im Vorfeld der Veröffentlichung noch angeboten wurde und ob hinter der Veröffentlichung "eine parteipolitische Interessenslage" gestanden ist.