Die Haltung des freiheitlichen Generalsekretärs Michael Schnedlitz gegenüber einem Funktionär, der an einer Demo der Identitären teilgenommen hatte, sorgt für Unmut bei der ÖVP. Die FPÖ vollziehe nun eine "unfassbare Kehrtwende im Umgang mit der rechtsextremen Gruppierung", schrieb Generalsekretär Axel Melchior am Montag in einer Aussendung. Das "Liebesbekenntnis" zu den Identitären zeige einmal mehr, dass Obmann Norbert Hofer seine Partei überhaupt nicht mehr im Griff habe.