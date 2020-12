Identität von bei Lkw-Unfall in Graz getöteter Frau geklärt

Tochter einer 85-Jährigen meldete sich bei Polizei

Die Identität eines bisher unbekannten Opfers eines Verkehrsunfalles am vergangenen Freitag in Graz ist geklärt. Es handelt sich um eine 85-jährige Grazerin. Die Tochter der Frau hatte sich bei der Polizei gemeldet, woraufhin nun die Identifizierung erfolgte. Dies teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mit.

Ein Lkw-Lenker (50) dürfte die Frau beim Wegfahren von einem Parkplatz übersehen haben, als sie offenbar gerade die Fahrbahn überqueren wollte. Der Mann wird wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt.