IEA kürzt Prognose für Ölnachfrage erneut

IEA - Ölnachfrage steigt langsamer als erwartet Angesichts hoher Preise und schwacher Wachstumsprognosen in den Industrienationen rechnet die Internationale Energieagentur (IEA) mit einem langsameren Anstieg der Ölnachfrage. Für 2011 liege die Prognose nun bei 89,2 Millionen Barrel (je 159 Liter) pro Tag, 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Das geht aus dem am Donnerstag in Paris veröffentlichten Ölmarktbericht hervor.