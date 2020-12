ifo - Bessere Exporterwartungen der deutschen Industrie

Institutschef Fuest: "Aber viele Unsicherheiten" - Auch ungeklärter Brexit belastet die Aussichten

Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich am Ende des Corona-Jahres etwas aufgehellt. Die Exporterwartungen der Industrie legten im Dezember auf plus 1,4 Punkte zu von minus 1,0 Zählern im Vormonat, wie das Münchner ifo-Institut am Montag zu seiner monatlichen Umfrage unter 2.300 Unternehmen mitteilte.

"Die deutsche Exportindustrie blickt verhalten auf das erste Quartal 2021", erklärte ifo-Präsident Clemens Fuest. "Noch zu viele Unsicherheiten, wie der ungeklärte Brexit, belasten den Ausblick."

Mit großem Optimismus berichten die Hersteller elektrischer Ausrüstungen von ihrem Exportgeschäft. Auch im Maschinenbau und der Chemischen Industrie geht man von steigenden Auslandsumsätzen aus. "Die Automobilindustrie sieht gegenwärtig ein konstantes Exportgeschäft", sagte Fuest. Schwierig bleibe der Auslandsmarkt für die Nahrungsmittel-Industrie sowie für die Hersteller von Bekleidung und Textilien: Diese Branchen rechnen mit weiteren Auftragsrückgängen im Exportgeschäft.

Die Industriestaaten-Organisation OECD sagt der Weltwirtschaft für 2021 - nach der coronabedingten Rezession 2020 - ein robustes Wachstum voraus. Treiber ist demnach China, wo das BIP um acht Prozent wachsen soll. Damit würde die Volksrepublik für mehr als ein Drittel des weltweiten Wachstums sorgen, so die OECD. China ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands.