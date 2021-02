ifo - Deutsche Firmen sehen noch bis September Corona-Beschränkungen

ifo-Studie: Großteil der Firmen plant Neueinstellungen Die meisten deutschen Unternehmen wollen nach Krise, Kurzarbeit und Einstellungsstopp wieder neues Personal einstellen. In einer Umfrage des Münchner ifo-Instituts kündigten 87 Prozent der befragten Firmen an, sich in den nächsten zwölf Monaten nach neuen Mitarbeitern umzusehen. Allerdings wollen sich viele Firmen noch nicht langfristig binden.