Ifo - Deutsche Unternehmen wollen erneut Arbeitsplätze abbauen

ifo-Geschäftsklima so gut wie seit 2011 nicht mehr Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft ist trotz der Turbulenzen in vielen Schwellenländern so gut wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Das Barometer für das Geschäftsklima stieg im Februar überraschend den vierten Monat in Folge, und zwar um 0,7 auf 111,3 Punkte, wie das Ifo-Institut am Montag zu seiner Umfrage unter rund 7.000 Managern mitteilte.