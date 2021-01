Ifo - Pleitewelle in Deutschland noch nicht in Sicht

Ifo: Deutschland 2014 mit Rekord-Exportüberschuss Deutschland wird dem Ifo-Institut zufolge in diesem Jahr erneut den weltweit höchsten Exportüberschuss erzielen - und das mit einem Rekordwert. Das Plus in der Leistungsbilanz steige auf umgerechnet 280 Mrd. Dollar (216,57 Mrd. Euro), wie am Donnerstag aus Berechnungen der Münchner Wirtschaftsforscher für Reuters hervorgeht.