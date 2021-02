Ifo-Präsident: Zu frühe Öffnung hilft deutscher Wirtschaft nicht

Ifo erwartet Wirtschaftswachstum von 0,6 Prozent Die deutsche Wirtschaft wird nach Schätzung des Ifo-Instituts im laufenden Jahr um 0,6 Prozent zulegen und 2014 mit einem Plus von 1,9 Prozent deutlich an Fahrt aufnehmen. Damit senkten die Münchner Forscher am Mittwoch zwar ihre Wachstumsprognose vom Dezember, zeigten sich aber optimistischer als andere Institutionen. Damals hatten die Ökonomen für 2013 noch ein Wachstum von 0,7 Prozent erwartet.