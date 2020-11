IG Metall: Betriebsbedingte Kündigungen bei Thyssen vermeiden

Finanzvorstand: Vorsichtig ins laufende Geschäftsjahr

Die IG Metall hat Thyssenkrupp aufgefordert, die Krise des Konzerns nicht allein mit einem Stellenabbau zu lösen. "Uns ist bewusst, dass wirtschaftlicher Erfolg die Basis für sichere Arbeitsplätze ist. Allerdings: Kostenreduzierungen und Personalabbau allein sind kein Weg zurück zu wirtschaftlichem Erfolg", erklärte der Hauptkassierer der deutschen Metaller-Gewerkschaft und stellvertretende Aufsichtsratschef von Thyssenkrupp, Jürgen Kerner, am Donnerstag.

Pauschale, konzernweite Abbauprogramme lehne man ab. Für die Gewerkschaft gehe es darum, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden und möglichst viele Standorte und Arbeitsplätze zu erhalten. "Die Arbeitnehmerseite geht bisher den Weg schmerzhafter Einschnitte mit - solange das Ziel erreichbar erscheint und faire Regeln im Umgang mit den Beschäftigten gewahrt bleiben." Der Konzern hatte zuvor angekündigt, 5.000 Stellen mehr zu streichen als bisher geplant.

Thyssenkrupp schließt nach den Worten seines Finanzchefs nicht aus, dass das neue Geschäftsjahr besser läuft als in der Prognose beschrieben. "Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten gehen wir aber insgesamt konservativ und vorsichtig in das laufende Geschäftsjahr", sagte Finanzchef Klaus Keysberg am Donnerstag laut Redetext in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Der Konzern erwartet bisher beim bereinigten Ebit einen Fehlbetrag im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.