IGFM: Polizeigewalt gegen Bürgerrechtler auf Kuba eskaliert

Krebskranke kubanische Professorin bei friedlichem Streik von Polizei blutig geschlagen

Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte kritisiert eine Eskalation der Polizeigewalt auf Kuba. Bei einem friedlichen Sitzstreik vor einer Polizeiwache sei die bekannte Professorin Omara Ruiz Urquiola am 13. November von einer Motorradstreife der Polizei brutal niedergeschlagen worden, hieß es am Montag in einer IGFM-Aussendung. Auf Facebook schildere sie per Video den Übergriff und zeige das blutverschmierte Kleid, das sie während der Misshandlung getragen habe.

Omara Ruiz demonstrierte demnach für die Freilassung des kubanischen Demokratie-Aktivisten Denis Solís, der verhaftet worden war, weil er sich öffentlich und friedlich für einen weiteren inhaftierten Demokratieaktivisten einsetzt hatte. Die krebskranke Kubanerin werde seit Jahren schikaniert und in Sippenhaft für ihren Bruder, den Biologen und Umweltschützer Ariel Ruiz Urquiola genommen, betonten die Menschenrechtsaktivisten. "Sie wurde wegen ihrer Regimekritik von der Universität ausgeschlossen. Die kubanischen Behörden verwehren Omara Ruiz darüber hinaus eine wirksame Krebsbehandlung. Diese Verweigerung ist die Methode, um die ihr vorgeworfene mangelnde Loyalität gegenüber der Staatsführung abzustrafen und andere Bürgerrechtler einzuschüchtern", kritisiert die IGFM.

Die verschärfte Krise der kubanischen Wirtschaft, das Ausbleiben von Touristen wegen Corona und die anhaltenden Probleme, die Bevölkerung mit Lebensmitteln und Konsumgütern zu versorgen, hätten das Regime noch nervöser gemacht. Jede Kritik werde gewaltsam unterdrückt. In den vergangenen Wochen seien viele kubanische Aktivisten landesweit verhaftet worden, so die NGO weiter. Die IGFM hat das Vorgehen der kubanischen Behörden bereits in der Vergangenheit mehrfach an den Pranger gestellt. Das kommunistische Regime Kubas versuche, "systematisch alle oppositionellen Stimmen zum Schweigen zu bringen".