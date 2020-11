58-Jähriger schlug Polizisten

Ein illegales Lagerfeuer in einem Waldgebiet am Dechantweg in Wien-Donaustadt hat am Samstagabend die Polizei auf den Plan gerufen. Als die Beamten eintrafen, flüchtete ein 58-Jähriger zunächst und schlug danach mit der Faust gegen die Brust eines Polizisten. Der Österreicher, er wies 1,45 Promille auf und hatte eine kleine Menge Drogen bei sich, wurde festgenommen, seine Begleiter wegen Missachtung der Corona-Ausgangsbeschränkung angezeigt.