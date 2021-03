Illegales Spiellokal in Wien-Ottakring ausgehoben

Fluchtweg vorbereitet - Polizist borgte sich für Verfolgung ein Fahrrad aus

Bei einer fremdenpolizeilichen Kontrolle in Wien-Ottakring hat die Polizei am Dienstagabend ein illegales Spiellokal in der Friedmanngasse entdeckt. In der Souterrainwohnung war eine Tür hinter einem Wandteppich versteckt, im verborgenen Zimmer standen zwei Spielautomaten, berichtete die Exekutive am Donnerstag.

Aus dem Raum flüchtete ein 16-Jähriger über einen vorbereiteten Fluchtweg: Eine Leiter führte in einen zweiten Innenhof, von wo der junge Asylwerber auf die Straße rannte. Dieser konnte nur deswegen erwischt werden, weil ein Passant einem Polizisten sein Fahrrad borgte.

Bei der Überprüfung des Burschen stellte sich heraus, dass er sich aufgrund des laufenden Asylverfahrens nur im Gebiet der Bezirkshauptmannschaft Baden aufhalten dürfte. Und er hatte eine geringe Menge Marihuana dabei, was ihm zwei Anzeigen einbrachte. Die illegalen Glücksspielautomaten wurden von der Finanzpolizei beschlagnahmt.