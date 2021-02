Im Einsatz gegen den Terror in Berlin: "Der Solist" von Jan Seghers

Air Berlin: Ticketsteuerbelastungen zwischen 160 und 170 Mio. Euro Mit 160 bis 170 Mio. Euro beziffert Air Berlin-Chef Joachim Hunold die Belastungen für sein Unternehmen aus der neuen Ticketsteuer in Deutschland. Gleichzeitig kündigt er ein Sparprogramm im Sommerflugplan 2011 an. An der Prognose für 2010 hält Air Berlin jedoch fest.