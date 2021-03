"Im Untergrund": Von Berggeistern, Katakomben und Tunnel-Gräbern

Will Hunt gibt mit neuem Buch facettenreichen Blick auf verborgene Dimension unseres Planeten und bringt die Faszination für das Unterirdische näher (Von Wolfgang Hauptmann/APA)

Keltische Seher zogen sich in Höhlen zurück. Jährlich pilgern Millionen Christen nach Lourdes, wo in einer Grotte die Jungfrau Maria erschienen sein soll. Jäger der Steinzeit modellierten in 800 Meter Tiefe Bisons aus Lehm. Urban Explorer streifen durch Katakomben in Paris. Der Amerikaner Will Hunt ging der Anziehungskraft des Unterirdischen auf den Grund und verfasste mit seinem Buch "Im Untergrund" eine faszinierende "Expedition ins Reich der Erde".

"Hinweise auf den Untergrund findet man überall", schreibt Hunt, der mit 16 Jahren einen verlassenen Eisenbahntunnel in seiner Heimat Rhode Island für sich und seine Faszination für die Welt unter der Erde entdeckte. Er durchquerte mit Cataphiles - Pariserinnen und Pariser, die regelmäßig in Katakomben unterwegs sind und dort sogar ein (illegales) Kino betreiben - die französische Metropole unterirdisch. Dabei handelt es sich um keine moderne Freizeitbeschäftigung: Schon 1865 beschrieb "La Vie Parisienne" einen mitternächtlichen Spaziergang in der Kanalisation als "neue Promenade": "Reizende Begegnungen sind dort möglich."

Hunt schildert eindringlich den Nervenkitzel, durch die Subway-Tunnel New Yorks zu schleichen, um "Tags" (Graffiti) zu studieren. Er trifft den legendären Underground-Künstler REVS, der ganze Tagebuchseiten im Dunkeln hinterlassen hat, zu sehen nur aus dem vorbeiflitzenden U-Bahn-Waggon. Im Buch lernt man skurrile Typen wie William Lyttle aus London kennen, der an einem Tag Anfang der 60er-Jahre einen Weinkeller unter seinem Haus auszuheben begann - und dann 40 Jahre lang immer weiter grub, ein Labyrinth aus Tunneln anfertigte, bis der Gehsteig vor seinem Haus einsackte.

Der Leser erfährt von Berggeistern, mystischen Ritualen in der Tiefe und psychologischen Experimenten (der Autor selbst setzte sich 24 Stunden in einer Höhle der kompletten Dunkelheit aus). Hunt führt populärwissenschaftlich aufbereitet in Zeiten, als Waghalsige wie der Franzose Alfred Martel (der Hunderte nie zuvor betretene Höhlen in 15 Ländern erforschte) sich mit Melone und Oberhemd in Grotten abseilten. Eine Randnotiz gehört einem Österreicher: Der Höhlenvermesser Joseph Nagel band Kerzen an die Füße zweier Gänse und warf dann mit Steinen nach den Tieren, "in der Hoffnung, dass sie auffliegen und dabei den Höhlenraum erleuchten würden".

"Im Untergrund" nennt Fakten, lässt aber auch schmunzeln, wenn Hunt etwa von jenem Mann aus Ohio erzählt, der 1818 erklärte, er habe vor, das Erdinnere zu bereisen. Jener John Clevens Symmes vermutete, die Weltkugel sei hohl und im Inneren bewohnbar oder gar tatsächlich bewohnt. Wobei: Hunt berichtet, wie eine Gruppe von Biologen eine Meile tief in ein Bohrloch vorgedrungen waren und "dort etwas Unglaubliches gefunden hatten: Lebewesen". Der Autor liefert mit seinem unterhaltsamen, gut strukturierten Buch jedenfalls einen facettenreichen Blick auf verborgene Dimensionen unseres Planeten.

(S E R V I C E - Will Hunt: "Im Untergrund", übersetzt von Anke Caroline Burger, Liebeskind Verlag, gebundene Ausgabe mit 75 Schwarz-Weiß-Abbildungen, 320 Seiten, 24,90 Euro)