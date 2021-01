Imfpung - Amnesty fordert Versorgung von Palästinensern

"Israelische Regierung darf internationale Verpflichtungen nicht ignorieren"

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat eine rasche Versorgung der Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen mit Covid-19-Impfstoffen gefordert. Während Israel "eine der am schnellsten anlaufenden und umfangreichsten Impfkampagnen angeschoben" habe, seien die rund fünf Millionen Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen davon "bisher ausgeschlossen", beklagte Amnesty in einer am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Erklärung.

Die Menschenrechtsorganisation appellierte an die israelische Regierung, die Versorgung mit Impfstoffen auf die besetzten palästinensischen Gebiete auszuweiten. "Die israelische Regierung darf nicht länger ihre internationalen Verpflichtungen ignorieren", hieß es in der Erklärung weiter. Als "Besatzungsmacht" müsse Israel sofort dafür sorgen, dass Corona-Impfstoffe gerecht an Palästinenser ausgegeben würden.

Bisher seien nur Palästinenser im Ostteil Jerusalems, jedoch nicht Palästinenser im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen in die israelische Impfkampagne einbezogen worden. In den Palästinensergebieten habe es 1.600 Covid-19-Todesfälle gegeben.

