Imfpung - Biontech will britische Corona-Mutation untersuchen

Unternehmer zuversichtlich

Das Mainzer Unternehmen Biontech wird in den kommenden Tagen die neuartige Mutation des Coronavirus aus Großbritannien untersuchen. Das kündigte Firmen-Chef Ugur Sahin am Montagabend in einem Interview mit dem Online-Portal der "Bild"-Zeitung an. Er verwies darauf, dass bisher untersuchte Mutationen des Erregers den von seinem Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem US-Konzern Pfizer hergestellten Impfstoff nicht beeinträchtigt hätten.

Er sei zuversichtlich, dass der Biontech-Impfstoff auch bei der Mutation aus Großbritannien funktioniere. Die Arznei war am Montagabend von der EU zugelassen worden.

Sahin erklärte im Hinblick auf die geplante Impfkampagne, Anfang April könne in Deutschland eine Verringerung der stationären Behandlungen in Krankenhäusern erreicht werden. Im Spätsommer sei eine Immunisierung der Bevölkerung möglich. Sahin meint damit die sogenannte Herdenimmunität. Diese ist erreicht, wenn zwischen 60 und 70 Prozent der Bevölkerung gegen das Virus resistent sind.

Der Biontech-Chef bekräftigte, bis Ende des Monats sollten in Deutschland 1,3 Millionen Impfdosen ausgeliefert werden. Sein Unternehmen plane, über 1,3 Milliarden Impfdosen zu produzieren.