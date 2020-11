Immer mehr Vogelgrippe-Fälle im Norden und Osten Deutschlands

Im Norden und Osten Deutschlands gibt es immer mehr Vogelgrippe-Nachweise, bisher vor allem bei Wildvögeln. Allein auf der Insel Rügen gab es bis zum Sonntag mindestens 25 Nachweise, wie ein Sprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen sagte. In Schleswig-Holstein ist die auch Geflügelpest genannte Erkrankung inzwischen in vier Kreisen nachgewiesen worden.

Allein am Samstag seien 30 weitere Fälle bei Wildvögeln erfasst worden, insgesamt seien es nun 75, hieß es vom schleswig-holsteinischen Landwirtschaftsministerium. Das Virus wurde demnach unter anderem bei Wildgänsen, Wildenten, Brachvögeln und Möwen gefunden.

Der schleswig-holsteinische Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz hat in diesem Herbst bereits mehr als 2.700 verendete Wildvögel gezählt. Die Zahl habe sich damit innerhalb von zwei Tagen fast verdoppelt. Unklar war zunächst, ob sie alle an Vogelgrippe verendeten. In den betroffenen Kreisen wird in bestimmten Gebieten eine Aufstallung angeordnet - eine das ganze Bundesland umfassende Stallpflicht für Geflügel soll es zunächst nicht geben. Am Donnerstag war der bundesweit erste Fall in einer Nutztierhaltung in diesem Herbst nachgewiesen worden, betroffen war ein Hof auf der nordfriesischen Hallig Oland.