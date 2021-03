Immobilienkonzern Vonovia trotzt Corona

Zuversicht auch für 2021

Der größte deutsche Immobilienkonzern Vonovia hat seinen Gewinn im Corona-Jahr 2020 deutlich gesteigert und sieht sich auch für 2021 auf Wachstumskurs. Im vergangenen Jahr erhöhte sich der Gewinn aus dem operativen Geschäft (Group Funds from Operations/Group FFO) - die bei Immobilienfirmen zentrale Kennziffer - um 10,6 Prozent auf fast 1,35 Milliarden Euro, wie Vonovia am Donnerstag mitteilte.

Damit übertraf das Dax-Unternehmen aus Bochum die eigene Prognose von 1,28 bis 1,33 Milliarden Euro. Zu der positiven Entwicklung hätten vor allem Zukäufe in Schweden beigetragen, teilte Vonovia mit. Die Corona-Pandemie habe jedoch einige Bauprojekte verzögert. Für 2021 peilt der Konzern weitere Zuwächse an: Der Group FFO werde auf rund 1,42 bis 1,47 Milliarden Euro zulegen, stellte Vonovia in Aussicht.