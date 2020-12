Impfng - Erste Immunisierungen von Senioren in Grazer Pflegewohnheim

Symbolischer Auftakt von Impfungen gegen Covid-19 in der Steiermark - Richtiger Start um den 12. Jänner - Schauspielerin Gerti Pall als erste geimpft - BILD

In der Steiermark wurde am Sonntagnachmittag mit den ersten symbolischen Impfungen gegen Covid-19 begonnen. Im Pflegewohnheim Aigner-Rollet im Bezirk Geidorf erhielt die bekannte Grazer Schauspielerin Gerti Pall (88) die erste "steirische" Dosis. Rund 40 Senioren, in der Mehrzahl Frauen, hatten sich für die Impfung freiwillig gemeldet. Politikvertreter sprachen von einem Meilenstein bzw. Wendepunkt in der Pandemie und riefen die Bevölkerung zum Impfen auf.

Die zweite Impfung für die Senioren wird innerhalb von drei Wochen verabreicht, sagte Gerd Hartinger, Geschäftsführer der Geriatrischen Gesundheitszentren (GGZ). Der Name des Wohnheims erinnert übrigens an Oktavia Aigner-Rollet, die als erste Ärztin in Graz 1907 eine eigene Praxis eröffnete. Hartinger sprach von einer "Grenzlast", der Bewohner und Personal der Pflegewohnheime im vergangenen dreiviertel Jahr ausgesetzt gewesen seien.

Dies betonte auch die Bundes- und Landespolitik: Ministerin Christine Aschbacher (ÖVP) sprach in einem kurzen Statement vor dem Heim kurz vor den Impfungen von einem "großartigen Tag. Heute wird eine Trendwende eingeleitet". Sie bitte alle, sich impfen zu lassen. Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) sagte u.a., der heutige Tag mit dem Beginn der Impfungen sei ein Wendepunkt, der hoffentlich wieder Normalität bringen werde. Auch sie hoffe, dass viele sich impfen ließen. Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) bedankte sich wie ihre ÖVP-Kolleginnen beim gesamten steirischen Gesundheits- und Pflegepersonal. Nun gehe es heraus aus der Pandemie. Jeder entscheide selbst über eine Impfung, aber diese Entscheidung sei auch eine Frage der Verantwortung für sich und die Allgemeinheit.

Der steirische Impfkoordinator Michael Koren sagte, der Impfstart sei um den 11. oder 12. Jänner geplant. Gestartet werde mit den Mitarbeitern der GGZ, die sich dazu meldeten. Von den Pflegewohnheim-Bewohnern hätten rund zwei Drittel ein Interesse an der Impfung bekundet. Zu Beginn stünden in der Steiermark rund 35.000 Dosen zur Verfügung. In der ersten Phase würden auch Hochrisikogruppen und Spitalspersonal geimpft, in der zweiten Phase ab Februar/März dann Personen über 65 Jahre. Die dritte Phase starte ab dem zweiten Quartal 2021, sagte Koren. Dann werde mit der Immunisierung der restlichen Bevölkerung bei freiwilliger Meldung begonnen. Ohne den niedergelassenen Ärztebereich werde es nicht gehen, so der Koordinator. Bisher haben sich rund 290 Ärzte aus diesem Bereich gemeldet, die bei den Impfstraßen mithelfen wollen.