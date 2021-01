Impfstoff - EU-Kommission widerspricht AstraZeneca

"Best Effort"-Vereinbarung "eine Nebelkerze"

Die EU-Kommission hat der Argumentation des Impfstoff-Herstellers AstraZeneca widersprochen, wonach das Unternehmen vertraglich nicht zur Lieferung bestimmter Mengen Impfstoff an die EU verpflichtet sei. Astra-Zeneca-Chef Pascal Soriot, hatte ja erklärt, sein Unternehmen habe eine "Best Effort"-Vereinbarung mit der Europäischen Union abgeschlossen. Doch dies sei "eine Nebelkerze", hieß es am Mittwoch aus Kreisen der EU-Behörde.

Eine "Best-Effort"-Klausel gebe es in dem Vertrag, weil der Impfstoff bei Vertragsabschluss noch nicht entwickelt oder zugelassen gewesen sei, hieß es in EU-Kommissionskreisen weiter. "Best Effort" beziehe sich auf einen Erfolg der Impfstoffentwicklung und -zulassung. Wenn der Impfstoff zugelassen werde, dann seien aber die vereinbarten, auch die vorproduzierten Mengen zu liefern. "Wir haben die Firma aufgrund ihrer Produktionskapazität ausgewählt. Sie sollte also in der Lage sein, rechtzeitig zu produzieren", hieß es weiter in Kreisen der EU-Behörde.

Im Gegensatz zu dem, was der AstraZeneca-Chef sage, seien auch die Anlagen des Impfstoffherstellers in Großbritannien keine Back-up-Anlagen, argumentierte die EU-Kommission weiter. Eine andere Ersatzanlage sei in der Tat vorgesehen, aber sie befinde sich nicht in der EU, auch nicht im Vereinigten Königreich, sondern in Übersee. Ein Problem in einer belgischen Produktionsstätte erkläre somit nicht die drastische Reduzierung des Angebots, wenn man bedenke, dass die britischen Werke mit voller Geschwindigkeit produzieren.

Der Vertrag des Impfstoffherstellers mit AstraZeneca mit der EU lege auch nicht fest, dass das Großbritannien Vorrang habe, weil es früher unterschrieben habe. "Unser Vertrag sieht einen klaren Lieferzeitplan pro Quartal vor", hieß es in EU-Kommissionskreisen. Die EU sei für Transparenz und habe AstraZeneca mitgeteilt, dass sie den Vertrag veröffentlichen wolle. "Das wird es allen ermöglichen, sich ein Bild der tatsächlichen Situation zu machen", so die EU-Kommission weiter.