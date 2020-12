Impfstoffe - Biontech-Gründer vor UNO-Generalversammlung optimistisch

Sahin und Türeci schildern, wie sie mit den Arbeiten an Corona-Impfstoff begannen - WHO-Chef fordert Milliarden für weltweites Impfprogramm

Die Biontech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci haben sich vor der UNO-Generalversammlung optimistisch in Hinblick auf eine Eindämmung der Corona-Pandemie bis Ende 2021 gezeigt. "Es gibt keine andere Möglichkeit", sagte der wie seine Mitgründerin und Ehefrau Türeci per Video zugeschaltete Sahin am Freitag in New York bei einer Sondersitzung der UNO-Generalversammlung. "Wir müssen das schaffen und wir werden das schaffen."

Auch Türeci sagte, wenn weiterhin weltweit alle für die Impfstoffentwicklung und Impfstoffdistribution Zuständigen mobilisiert werden könnten, dann sei auch sie "sehr optimistisch und auch zuversichtlich".

Zuvor hatte Sahin erzählt, wie er im Jänner einen wissenschaftlichen Artikel zum Coronavirus gelesen habe und ihm dabei klar geworden sei, dass daraus eine Pandemie werden würde. "Ich bin dann zu Özlem gerannt und habe ihr gesagt, dass dieser Ausbruch wahrscheinlich eine Pandemie werden wird. Wir sind in unsere Firma gegangen und haben gesagt, dass wir unsere Pläne für das Jahr ändern müssen, dass wir nicht mehr nur noch mit der Krebs-Forschung weitermachen können. Wir konnten alle überzeugen und haben noch am selben Tag angefangen."

Seitdem hätten die beiden und ihr Team viele Wochenenden und Nächte durchgearbeitet. Dass der Impfstoff nun bereits in der

Zulassungsphase sei, bedeute nicht, dass sie fertig seien. "Wir haben noch viele Herausforderungen vor uns. Wir müssen verstehen, wie man einen Impfstoff am besten verteilt. Wir müssen verstehen, wie man einen Impfstoff so schnell wie möglich zugänglich macht." Das alles könne nur als "globale Anstrengung" funktionieren, sagte Türeci.

Sahin, der in der Türkei geboren wurde und später mit seinen Eltern nach Deutschland kam, promovierte in Köln. Die in Deutschland geborene Türeci machte ihr Doktorat im saarländischen Homburg. Beide sind Humanmediziner und haben gemeinsam das Unternehmen Biontech in Mainz gegründet, das zusammen mit dem Pharmakonzern Pfizer einen Corona-Impfstoff entwickelt hat, auf dem neben anderen im Kampf gegen die Corona-Pandemie große Hoffnungen ruhen.

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO forderte erneut 4,3 Milliarden Dollar für ein weltweites Programm zur gerechten Verteilung von Impfstoffen. Es könne nicht sein, dass reiche Länder im Wettrennen um Impfstoffe die ärmeren niedertrampelten, sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Das ist eine weltweite Krise und Lösungen müssen als weltweite Güter gerecht verteilt werden."

Bei der zweitägigen Sondersitzung der UNO-Generalversammlung hatten zuvor unter anderem UNO-Generalsekretär António Guterres und rund 100 Staats- und Regierungschefs, darunter auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, Ansprachen gehalten. Für Österreich sprach Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). Er bezeichnete die Impfung gegen das Coronavirus als "Hoffnungsschimmer", warnte aber zugleich vor einem "Impfnationalismus".