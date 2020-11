Impfstoffe - Corona-Impfstrategie umfasst drei Phasen

Zunächst eine Million Dosen zur Verfügung - BILD VIDEO

Die Corona-Impfstrategie umfasst drei Phasen. Das sagte Clemens Martin Auer, Covid-Sonderbeauftragter im Gesundheitsministerium, am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Die erste Phase umfasst den Jänner und Februar 2021, hier werde Impfstoff nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Auer schätzte, dass zunächst eine Million Dosen vorhanden sein können. Bei zwei notwendigen Teilimpfungen pro Person wären damit 500.000 Menschen zu immunisieren.

Die erste Zielgruppe sind Menschen über 65 vor allem in Alters- und Pflegeheimen und das gesamte Personal in diesen Heimen. Dazu kommt das Personal im Gesundheitsbereich, also in Spitälern, Ordinationen, Rettungsorganisationen und sozialen Diensten. Ab dem zweiten Quartal sollte auch der Impfstoff von Astra Zeneca zur Verfügung stehen, damit kann man Auer zufolge auch in den niedergelassenen Bereich gehen. Die Mediziner sollen dann aufgefordert werden, vor allem auf ältere Menschen aktiv zuzugehen.